Крытый паркинг собираются построить в центре Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска обсудили варианты решения проблемы с нехваткой парковочных мест в городе.

Как сообщили в городской администрации, сегодня на 1 тысячу жителей Петрозаводска приходится 440 автомобилей – это самый высокий показатель на Северо-Западе. Одним из решений проблемы нехватки парковочных мест в городе, считают чиновники, может стать появление крытого паркинга в центре карельской столицы.

"Подобная идея может быть реализована на улице Красной: там в перспективе возможно возведение за счет инвестора общественно-делового центра с парковковочной зоной", - говорится в релизе администрации.

В мэрии также сообщили о предложении инвестора по организации парковки на Лесном проспекте.

"Она могла бы быть удобна тем, кто приезжает в Петрозаводск на личных автомобилях и предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте, а также для любителей лыжных прогулок, - сообщили в мэрии. - Кроме того, обсуждается обустройство парковочных мест в рамках реконструкции железнодорожного вокзала".

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник поручила создать совместно с депутатами Петросовета рабочую группу для организации парковочного пространства в центре города.