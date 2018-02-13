Ксения Собчак показала редкие кадры с сыном Платоном

Светская львица, которая долго прятала сына от посторонних глаз, впервые показала редкие снимки из семейного архива.

Героиней последнего выпуска программы "Однажды", которая выходит на канале НТВ стала светская львица Ксения Собчак. В откровенном разговоре с журналистом Гузель Ибрагимовой девушка сообщила много интересного, пишет uznayvse.

Она поделилась воспоминаниями об отце Анатолии Собчаке, рассказала об отношениях с матерью Людмилой Нарусовой, а также призналась, что муж запрещает ей петь сыну колыбельные из-за отсутствия слуха и плохого голоса.

"Я пою колыбельные сыну, но Максим считает, что так мы разовьем ребенку плохой слух (смеется). Поэтому для начала мы решили ставить ему все-таки Баха, Бетховена и какие-то красивые колыбельные, но очень много классической музыки", — говорит Ксения.

Кроме того, светская львица, которая долго прятала сына от посторонних глаз, впервые показала редкие снимки из семейного архива. На одном из них можно увидеть Максима Виторгана нежно целующего в нос новорожденного сына.

Редакция uznayvse.ru напоминает, Ксения Собчак в браке с Максимом Виторганом уже пять лет, у супругов подрастает сын Платон.