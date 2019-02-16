Ксения Собчак призналась, что из-за нее муж стал геем

Ксения Собчак прокомментировала признание Максима Виторгана в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Актер совершил "каминг-аут" после откровенного фото актера Павла Деревянко, пишет Cosmopolitan.

Максима Виторгана впечатлил снимок звезды сериала "Домашний арест". Деревянко предстал с голым торсом. Виторган отметился под постом Павла в Instagram. В комментарии он как бы в шутку признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ксения тоже не осталась в стороне от обсуждений. Она опубликовала в своем Telegram-канале скриншот и лаконичный комментарий.

"Довела мужика", – написала Собчак.

Светская львица не стала пытаться доказать, что у нее в семье с мужем всё в порядке. Теперь многие еще больше уверены в том, что разлад в звездном семействе является не пиар-ходом, а произошел в действительности.