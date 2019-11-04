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Новости. Общество
19:40, 04 Ноября 2019
фото: @xenia_sobchak (Instagram Ксении Собчак)

Ксения Собчак страстно поцеловала в губы Филиппа Янковского

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Телеведущая рискнула браком с Константином Богомоловым.

Ксения Собчак рассказала про страстную сцену с Филиппом Янковским на съемочной площадке фильма "Номер один". Телеведущая присоединилась к съемкам новой картины режиссера Михаила Расходникова не так давно, но уже в восторге от процесса. На этот раз Ксении досталась серьезная, и что важно, отрицательная роль. Раньше режиссеры приглашали её только для участия с эпизодах, где она чаще всего играла саму себя, сообщает сайт "7days.ru"

На этот раз Ксения получила полноценную роль. Сюжет фильма будет развиваться вокруг скучающей любительницы современного искусства — Мирославы Муравей, которая решила развестись с мужем. По сценарию в какой-то момент она встречает мужчину, который исчез из её жизни 8 лет назад, и решает поцеловать его. Как можно было уже догадаться, её бывшего сыграет Янковский.

Сцена страстного поцелуя Ксении и Филиппа снималась целый съемочный день, а это между прочим 12 часов. При этом они оба не возражали участвовать в затянувшемся процессе. Собчак призналась, что была счастлива заполучить в партнеры самого Янковского — на поцелуй с таким красавцем грех жаловаться.

Сам 51-летний артист тоже очень тепло отзывается о совместной работе с Собчак. Янковский, кстати, похвалил актерские способности своей партнерши. Он уверен, что Ксении стоит развиваться в этом направлении.

А вот что о работе Ксении скажет её новый муж — театральный режиссер Константин Богомолов, можно только гадать. Телеведущая не ждет, что супругу понравится картина.

"Когда увидит фильм, наверное, убьет меня или разведется. Вы же знаете, что у Константина Юрьевича есть своя концепция, и все, что выходит за ее рамки, он не очень хорошо принимает. Богомолов требует ­сухого и лаконичного существования в кадре, поэтому все, что здесь происходит, ему не понравится», — рассказала Ксения в интервью "Hello!".

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