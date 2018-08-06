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Новости. Общество
19:40, 06 Августа 2018

Ксения Собчак в "смирительной рубашке" села на шпагат

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Телеведущая удивила фолловеров шикарной растяжкой на яхте в Сардинии.

Ксения Собчак – весьма разносторонняя личность, ее знают, как актрису, журналистку, теле и радиоведущую, общественного деятеля и политика, - похвасталась перед поклонниками отличной физической формой, пишет "Узнайвсе".

36-летняя знаменитость села на шпагат на яхте во время отдыха на средиземноморском острове Сардиния, выложив соответствующее фото в своем блоге, чем заслужила кучу комплиментов от поклонников: "Удивила, так удивила!", "Какая замечательная растяжка! Браво!", "Вау, классный шпагат".

При этом подписчики не смогли оставить без внимания известную российскую балерину Анастасию Волочкову, поскольку шпагат – ее визитная карточка. Однако общественность отметила, что демонстрация растяжки со стороны Ксении Собчак выглядит не так вульгарно и пошло, как у вышеупомянутой личности.

"Ксения, не отбирайте хлеб у Волочковой", "Надо освоить еще и поперечный шпагат, тогда будете как артистка больших и малых театров сволочкова", "Красиво, не в пример Волочковой!", - написали они.

Отдельно фолловеры отметили одежду Ксении Собчак: "Распашонка более чем странная, хотя, если присутствует беременность, то сгодится такой фасон. Рукава-паруса - это совсем плохо!", "Смирительная рубашка", "Подмышки с вентиляцией в закрытой одежде для жары погоду – огонь".

Редакция сайта uznayvse.ru хочет отметить, что уже некоторое время в Сети обсуждают вторую беременность Ксении Собчак. Сама знаменитость эту информацию опровергает, отметив, что постоянно узнает о себе что-то новое из интернета, однако появляющаяся на разных сайтах информация не имеет ничего общего с действительностью. Ксения с 2013 года замужем за Максимом Виторганом. Два года назад у пары родился сын Платон.

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