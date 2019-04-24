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Ксения Собчак спустя годы снова появилась на скандально известном телешоу "Дом-2". Ее сфотографировали на лобном месте.
О том, что Ксения Собчак вернулась в "Дом-2", стало известно после того, как другая звезда этого реалити-шоу разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена с телеведущей, пишет издание "Дни.ру".
"С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра", – коротко написала Ольга Бузова.
Интересно, что в комментариях на ее реплику ответила и сама Ксения Собчак.
"Я рада нашему воссоединению!" – призналась Ксения.
На фотографии Ольга и Ксения запечатлены на лобном месте.
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