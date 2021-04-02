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Объявлен состав ведущих "Дома-2" после перезапуска 19-40

Новости. Общество
19:40, 02 Апреля 2021
фото: © РИА Новости
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Телеканал "Ю" раскрыл имена ведущих перезапуска "Дома-2".

Телеканал "Ю" подтвердил информацию о перезапуске реалити-шоу "Дом-2" в своем эфире. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Super.ru, представители "Ю" также раскрыли имена ведущих новых выпусков телепроекта.

На канале рассказали, что проект получит название "Дом-2. Новая любовь". Выпуски программы будут показывать утром и вечером. Формат реалити-шоу будет таким же, каким он был на канале ТНТ, который транслировал "Дом-2" в течение 16 лет, до конца 2020 года.

Отмечается, что новые выпуски начнут выходить с 19 апреля. При этом состав ведущих не изменился — проект будут вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. В нем появятся как "звездные" участники из прошлых выпусков, так и новички.

Ранее было опубликовано видео с кастинга новых участников в специальном здании в Москве. Процесс отбора кандидатов для перезапуска проекта нацелен на то, чтобы найти необычных участников — "ярких фриковатых ребят, которые, как и раньше, смогут обеспечить рейтинги".

О возвращении реалити-шоу впервые официально объявила телеведущая Ольга Бузова в начале марта. Проект перестал выходить на ТНТ в конце 2020 года. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества.

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