КСМ предлагает выгодный сценарий покупки квартиры в новостройке

Купить квартиру у застройщика с зачетом имеющегося жилья и не выезжать из своей квартиры до сдачи дома.

Будучи одним из крупнейших карельских застройщиков, компания "КСМ" разрабатывает разные предложения для своих клиентов, чтобы приблизить желанную покупку новой квартиры. Сегодня у компании стартовало беспрецедентное предложение: вы можете обменять свою квартиру на новую по системе зачета имеющегося жилья, при этом вам не надо никуда выезжать, пока новый дом не достроен. Продажа вашей квартиры происходит только после сдачи дома. Акция распространяется на квартиры в 25-этажном доме "Вертикаль", который строится на пересечении ул. Генерала Фролова и Ровио.



Эскизный проект

Это предложение решает вопрос, часто возникающий при покупке квартиры по системе Trade-in, где жить, пока новая квартира строится? Теперь покупателю не нужно переезжать на съемную квартиру и платить ежемесячную аренду в ожидании, когда дом сдадут, а потом переезжать вновь, на этот раз уже в новую квартиру. Конечно, можно дождаться сдачи дома и уже тогда совершить покупку, но к тому моменту обычно выбора планировок не остаётся, а цены на этапе сдачи дома выше, чем на этапе возведения.



Фото со строительной площадки (02.06.2019)

На текущий момент ведётся монтаж 19-го этажа дома.

Информацию об организаторе акции, ее условиях, сроках и условиях участия уточняйте на сайте kcm-kvartira.ru или по телефону отдела продаж: 8 (8142) 332-700.

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