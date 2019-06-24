Кто голосовал за решение о выплате 26 млн гендиректору "Кареллеспрома"?

За выплату баснословной премии гендиректору "Кареллеспрома" проголосовало карельское правительство. Против был второй крупный акционер компании - Segezha Croup.

Как сообщали ранее "Вести Карелии", собрание акционеров "Кареллеспрома" приняло решение выплатить гендиректору Павлу Дегтяреву премию в размере 10% от чистой прибыли холдинга за 2018 год. Сумма прибыли компании составила 263 миллиона рублей, а премия руководителю должна, соответственно, превысить 26 миллионов рублей.

На сайте ООО "Интерфакс", согласно действующему законодательству, размещен протокол состоявшегося 30 мая собрания акционеров холдинга "Кареллеспром". Именно на нем были рассмотрены размеры дивидендов, а также вознаграждений по итогам работы компании в прошлом году.

Из этого протокола следует, что 53,7% от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании, одобрили выделение Дегтяреву премии, примерно 46% были против.

Как нам удалось выяснить, согласно трудовому договору (контракту), заключенному с Павлом Дегтяревым, ему может быть выплачена премия в размере не более 10% от чистой прибыли холдинга. То есть это может быть и 1% и даже менее того. Однако Дегтяреву решили выплатить максимальную сумму. В этой связи отметим, что гендиректор холдинга, по нашим данным, имеет приличное ежемесячное жалование – около 500 тысяч рублей.

У кого находится контрольный пакет акций "Кареллеспрома" и другие подробности, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".