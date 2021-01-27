Кто и когда может бесплатно сходить в Городской выставочный зал, объяснили в мэрии Петрозаводска

Сейчас в Городском выставочном зале работает выставка «Нонконформизм и космос детства» петербургских художников-авангардистов.
Городской выставочный зал Петрозаводска 30 января будет бесплатно пускать на выставку подростков, многодетные семьи и инвалидов.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.
"В субботу выставку смогут бесплатно посетить лица моложе 18 лет, инвалиды второй группы и многодетные семьи", - пояснили
Кроме того, в любой день бесплатно пускают дошкольников, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов первой группы.
Сейчас в Городском выставочном зале работает выставка «Нонконформизм и космос детства» петербургских художников-авангардистов.
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