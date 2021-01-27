Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель снесла ограждение на шоссе в Петрозаводске и попала больницу (ФОТО) 1
27.01.2021 13:15
Иномарка, врезавшаяся в ограждение на шоссе в Петрозаводске, превратилась в автохлам 4
27.01.2021 14:45
Как телефон следит за вами 1
27.01.2021 19:10
Два человека скончались после заражения COVID-19 за минувшие сутки 9
27.01.2021 09:15
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10

Кто и когда может бесплатно сходить в Городской выставочный зал, объяснили в мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
08:20, 28 Января 2021
фото: сайта администрации Петрозаводска
Загрузка...

Городской выставочный зал Петрозаводска 30 января будет бесплатно пускать на выставку подростков, многодетные семьи и инвалидов.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

"В субботу выставку смогут бесплатно посетить лица моложе 18 лет, инвалиды второй группы и многодетные семьи", - пояснили

Кроме того, в любой день бесплатно пускают дошкольников, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов первой группы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
23.01.2021, 17:00
Несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел в столице Карелии (ФОТО)

Аналитика

27.01.2021 12:15
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
"Системообразующий" бардак 8
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2021 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 10
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»