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Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Новости. Экономика
16:25, 18 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com/Vikulin
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Чиновники собираются тратить огромные суммы на поддержку «грязной» угольной энергетики в Карелии в отсутствие собственных месторождений угля.

Чуть более месяца назад «Столица на Онего» рассказывала о планах республиканского правительства по строительству угольных котельных в Беломорске, Кеми, Боровом, Надвоицах и Лоухи. На эти цели в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. оказались заложены почти 60 миллионов рублей. Однако в правительстве Карелии до сих пор не сочли необходимым объяснить своим налогоплательщикам, зачем республике, которая при каждом удобном случае позиционирует себя как регион экологического туризма, тратить такие суммы на поддержку «грязной» угольной энергетики, особенно в отсутствие собственных месторождений угля.

Еще больше вопросов к карельским чиновникам возникло после апрельского заседания комитета Законодательного собрания республики по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, где обсуждался проект «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада» по строительству в поселке Надвоицы Сегежского района электрической котельной с пиковой мощностью 30 МВт с возможностью ее перевода в будущем на природный газ.

«МРСК Северо-Запада» намерена реализовать этот проект стоимостью свыше 925 миллионов рублей на условиях концессионного соглашения с республиканскими властями. Причем, как утверждают энергетики, проект позволит не только заменить устаревшую мазутную котельную на «чистую» электрическую, но и полностью модернизировать поселковые тепловые сети. Более того, жителям Надвоиц обещано уже в первый год эксплуатации новой котельной снижение экономически обоснованного тарифа на отопление сразу на 20%. А бюджетный эффект от реализации проекта в «МРСК Северо-Запада» оценивают – ни много, ни мало – в 1,8 миллиарда рублей.

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