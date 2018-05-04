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Новости. Политика
15:54, 04 Мая 2018

Кто может возглавить Минэк Карелии уже в мае

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Назначение Павла Буренкова на этот пост может состояться уже в мае, а более скромную должность в министерстве занял еще один бывший судебный пристав.

Ранее "Вести Карелии" сообщали, что заменить теперь уже экс-министра экономического развития и промышленности республики Дмитрия Родионова может его бывший коллега по работе в службе судебных приставов, 32-летний Павел Буренков.

Эта информация, похоже, начинает подтверждаться.

Как конфиденциально сообщили нашему изданию в карельском правительстве, в настоящее время завершается положенный в таких случаях сбор правоохранительными органами информации о Буренкове. По словам нашего источника из окружения Артура Парфенчикова, поскольку ничего "крамольного" в биографии Буренкова проверяющие не нашли, то уже до середины мая его могут назначить главой Минэка.

Подробнее о возможно будущем руководителе Минэка читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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