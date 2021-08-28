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Кто на самом деле пустил форелеводов в Ватнаволок: всплыли факты 12-летней давности

Новости. Экономика
16:11, 29 Августа 2021
фото: © Егор Титов

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Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован в бытность главы Минсельхоза Карелии Ванды Патенко.

Рыбоводный участок в Лижемской губе в деревне Ватнаволок, как и вся карта форелеводческих хозяйств в Карелии, был сформирован в 2008 году. Именно тогда готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

При министре Патенко появились карты акваторий водоемов с нанесенными границами участков с географическими координатами местности. В результате был сформирован перечень из 58-ми рыбоводных участков на озерах республики для осуществления товарного рыбоводства. Под № 5 в него вошел участок площадью 14,2 га в Лижемской губе.



Ванда Патенко © rep.ru
Ванда Патенко © rep.ru

Итоговое заседание комиссии Минсельхоза по определению границ рыбопромысловых участков 11 декабря 2008 года проводила уже не Ванда Патенко. За несколько дней до этого решением Петрозаводского городского суда Ванда Феликсовна была отстранена от должности. Она обвинялась в превышении должностных полномочий по «форелевому делу». Вместо Патенко исполнять обязанности министра был назначен Григорий Мануйлов. Ему достался по сути уже готовый документ, который после согласования в Росрыболовстве, был утвержден 26 января 2009 года. Данным перечнем рыбопромысловых участков Минсельхоз руководствуется и по сей день. А создан он Вандой Патенко, которая в настоящее время идет на выборы вместе с партией «Справедливая Россия».

Эссерам справедливо было бы спросить с экс-министра, как распределялись участки для форелеводов и почему никто не интересовался мнением местных жителей.

Подробнее читайте в нашем материале.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-08-29 18:13:37
40% в Мире страдают от дефицита пресной воды, а еще больше от непригодности для употребления. Возможно, в Карелии большие "мастера" по сохранению чистоты питьевой воды? Не помню что бы в СССР продавали воду в маркетах, а сейчас везде.
баян
2021-08-29 17:21:37
Все они во власть лезут что бы иммунитет заработать и уйти от ответственность
Рафаэль
2021-08-29 17:04:30
Столько лет прошло , а в Карелии одно и тоже , застой и коррупция .
Орёл
2021-08-29 16:36:49
Откаты? Взятки? Глупость? Что из трёх?
Гость
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