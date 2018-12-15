Кто решил переписать историю Карелии и переименовать остров на Ладоге?

Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.

Карельский парламент без какого бы то ни было обсуждения поддержал 14 декабря предложение министерства обороны России о присвоении имени православного святого Иоанна Кронштадтского одному из островов Монастырской бухты Валаамского архипелага. Как утверждает председатель парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, речь идет о безымянном острове, но ни сама госпожа Лопаткина, ни кто-то из ее коллег по депутатскому корпусу, которые почти единогласно высказались в поддержку инициативы Минобороны, не удосужились хотя бы взглянуть на географическую карту крупнейшего российского поисковика "Яндекс", чтобы убедиться в том, что у этого острова действительно нет названия. А название у него все-таки есть, хотя и незамысловатое – Монастырский.

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