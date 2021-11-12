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«Кто-то удивится, откуда у нас такие деньги»: Парфенчиков объяснил, как профинансируют стройки за счет госдолга

Новости. Общество
10:34, 07 Декабря 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Власти Карелии потратят на строительство дорог и линии электропередачи 3 млрд рублей, сэкономленных на выплатах государственного долга республики.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в течение ближайших трех лет будет построена подъездная дорога для завода «Амкодор-Онего» в Петрозаводске, реконструированы автодороги в Кондопоге и Сортавальском районе, а также построена линия электропередачи и электрической подстанций для Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

«Возможно, кто-то сейчас удивился — откуда у нас такие средства появились. Поясню: благодаря новому механизму государственной поддержки, регионы получили возможность перераспределить средства по выплатам госдолга на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов. Нам удалось в этом году не только сократить госдолг республики, но, что очень важно, существенно снизить долю коммерческих обязательств. Поэтому 3 млрд высвобождаемых средств направляем на поддержку приоритетных для Карелии проектов», — пояснил губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кир-юха
2021-12-07 12:05:19
Лишь бы не распилили... простите...уже как то не верится....
За последние годы , депутаты, даже председатели Петросовета, разные : боднарчуки, фокины, матвеевы, нелидовы и прочие, разрушили веру в справедливость. .
Вася
2021-12-07 11:11:34
Все пойдет как по маслу: сначала — по вечерам — пение, потом в сортирах лопнут трубы…
Leopol'd
2021-12-07 10:58:08
А сколько миллиардов республика потеряла разругавшись с руководством Костомукшского ГОКа? На этом фоне вы еще ущерб не закрыли даже...
0ff
2021-12-07 11:53:15
Leopol'd, сашка, рекламируй галин кефир не оталекайся
Кеша
2021-12-07 11:36:19
Leopol'd, ++++++++++++
Вася
2021-12-07 11:12:06
Leopol'd, Вы ненавистник пролетариата!
Leopol'd
2021-12-07 11:35:05
Вася, это кто там в правительстве РК пролетарий замаскированный?
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