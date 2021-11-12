«Кто-то удивится, откуда у нас такие деньги»: Парфенчиков объяснил, как профинансируют стройки за счет госдолга

Власти Карелии потратят на строительство дорог и линии электропередачи 3 млрд рублей, сэкономленных на выплатах государственного долга республики.

Об этом рассказал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, в течение ближайших трех лет будет построена подъездная дорога для завода «Амкодор-Онего» в Петрозаводске, реконструированы автодороги в Кондопоге и Сортавальском районе, а также построена линия электропередачи и электрической подстанций для Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

«Возможно, кто-то сейчас удивился — откуда у нас такие средства появились. Поясню: благодаря новому механизму государственной поддержки, регионы получили возможность перераспределить средства по выплатам госдолга на строительство инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроектов. Нам удалось в этом году не только сократить госдолг республики, но, что очень важно, существенно снизить долю коммерческих обязательств. Поэтому 3 млрд высвобождаемых средств направляем на поддержку приоритетных для Карелии проектов», — пояснил губернатор.