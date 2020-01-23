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Следком рассказал о самых опасных преступниках Карелии, получивших пожизненный срок

Новости. Криминал
10:43, 24 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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"Столица на Онего" рассказывает обо всех пожизненно заключенных в Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.

Убийца из карельской столицы Антон Ипатов, которого в прессе прозвали "петрозаводским маньяком", прервал 10-летний период затишья, в течение которого судьи Карелии не вынесли ни одного приговора о пожизненном лишении свободы. Последний такой приговор до Ипатова был оглашен в 2009 году.

По статистике ведомства, в период современной России на территории Карелии к пожизненному сроку лишения свободы были приговорены 5 человек, причем одному из них срок был впоследствии смягчен.

Примечательно, что все пожизненные приговоры в Карелии были вынесены в один исторический период – под самый финал "нулевых" годов: с 2007 по 2009 год. Исключением стал убийца девушек Антон Ипатов, осужденный в 2019 году.

Напомним, в марте 2007 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Сочнева. В 2005 году в Медвежьегорске преступник расстрелял пять человек и поджег дом с трупами.

О других опасных преступниках Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю, читайте в материале "Самые страшные злодеи Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-01-24 13:16:51
Количество олигархов и крупных чиновников, растаскивающих бюджет, постоянно растёт, растут и их аппетиты, им требуется всё больше и больше. А потому, они вынуждены всё больше и больше отнимать у народа,
кир
2020-01-24 13:10:43
Деньги на водку всегда есть, обеспокоенный наш.
Вася
2020-01-24 13:01:16
Рупоры российской демократии знают, на кого можно лаять с остервенением и бросаться слюной, а перед кем нужно тихо вилять хвостом при встрече, не упоминая имена и титулы всуе.
Вася
2020-01-24 12:49:32
Шнуров сравнил качество городской жизни в провинции с оккупацией во время Великой Отечественной войны

Вася
2020-01-24 12:33:32
Денег на водку нет у народа,вот и кризис,ВВП растет в минус,рождаемость растет в минус,народ злой 
Неравнодушный
2020-01-24 11:35:33
Наверняка все их злодеяния по пьяному делу.
Джуманский
2020-01-24 11:20:36
Все по пьянке.
Гость
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