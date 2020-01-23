Следком рассказал о самых опасных преступниках Карелии, получивших пожизненный срок

"Столица на Онего" рассказывает обо всех пожизненно заключенных в Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.

Убийца из карельской столицы Антон Ипатов, которого в прессе прозвали "петрозаводским маньяком", прервал 10-летний период затишья, в течение которого судьи Карелии не вынесли ни одного приговора о пожизненном лишении свободы. Последний такой приговор до Ипатова был оглашен в 2009 году.

По статистике ведомства, в период современной России на территории Карелии к пожизненному сроку лишения свободы были приговорены 5 человек, причем одному из них срок был впоследствии смягчен.

Примечательно, что все пожизненные приговоры в Карелии были вынесены в один исторический период – под самый финал "нулевых" годов: с 2007 по 2009 год. Исключением стал убийца девушек Антон Ипатов, осужденный в 2019 году.

Напомним, в марте 2007 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Сочнева. В 2005 году в Медвежьегорске преступник расстрелял пять человек и поджег дом с трупами.

О других опасных преступниках Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю, читайте в материале "Самые страшные злодеи Карелии".