"Ку-ку, это я!": учительница Путина рассказала, как он сбегал с уроков

Классный руководитель президента России Вера Гуревич рассказала, как Владимир Путин из озорного ученика, у которого в начальных классах "энергия била ключом", превратился в успешного выпускника.

"Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все "пятерки", только по сочинению у него была "четверка". Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно", — рассказала учительница РИА Новости.

На вопрос, были ли у Путина "двойки", она отметила, что "в начальных классах наверняка были".

"Наверняка были в начальных классах, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал "Ку-ку, это я!". Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом", — вспоминает Гуревич.

Вера Дмитриевна не согласилась с характеристикой, что Путин был ее "главным учеником".

"Вы знаете, я не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть", — сказала она.

Учительница также сообщила, что по сей день дружит с бывшим учеником Путиным, между ними сохранилась духовная связь.

"В вопросах воспитания все зависит от подопечного, но не секрет, конечно, и от качеств человека, который является его наставником, помощником и другом. Прямо скажем, мы по сей день с Владимиром Владимировичем дружим, заботимся друг о друге, мысленно, конечно, не материально, не поймите меня неправильно", — добавила Гуревич.

Классным руководителем Путина 85-летняя Вера Гуревич была с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич — автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя".