Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
20:20, 15 Августа 2018

"Ку-ку, это я!": учительница Путина рассказала, как он сбегал с уроков

По теме

КПРФ призывает выйти на очередную акцию в Петрозаводске против повышения пенсионного возраста
14.08.18 13:52
Спикер Госдумы не исключил отмены государственных пенсий в России
13.08.18 15:01
Назван заказчик убийства Владислава Листьева
12.08.18 21:45
Все новости
Загрузка...

Классный руководитель президента России Вера Гуревич рассказала, как Владимир Путин из озорного ученика, у которого в начальных классах "энергия била ключом", превратился в успешного выпускника.

"Восьмой класс он кончил хорошо, без троек, поступил в школу с химическим уклоном, но это его не привлекало, он всегда был гуманитарий и поставил себе цель — обязательно поступить в университет. Там было 30 человек на место, но он поступил, получил все "пятерки", только по сочинению у него была "четверка". Его мечта сбылась, но добился он этого самостоятельно", — рассказала учительница РИА Новости.

На вопрос, были ли у Путина "двойки", она отметила, что "в начальных классах наверняка были".

"Наверняка были в начальных классах, если он сбегал с уроков, открывал все двери и кричал "Ку-ку, это я!". Был, конечно, озорником, энергия в нем била ключом", — вспоминает Гуревич.

Вера Дмитриевна не согласилась с характеристикой, что Путин был ее "главным учеником".

"Вы знаете, я не считаю, что моим главным учеником является Владимир Владимирович, у меня очень много достойных бывших учеников — это врачи, программисты, переводчики, учителя, их не перечесть", — сказала она.

Учительница также сообщила, что по сей день дружит с бывшим учеником Путиным, между ними сохранилась духовная связь.

"В вопросах воспитания все зависит от подопечного, но не секрет, конечно, и от качеств человека, который является его наставником, помощником и другом. Прямо скажем, мы по сей день с Владимиром Владимировичем дружим, заботимся друг о друге, мысленно, конечно, не материально, не поймите меня неправильно", — добавила Гуревич.

Классным руководителем Путина 85-летняя Вера Гуревич была с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич — автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя".

По теме

КПРФ призывает выйти на очередную акцию в Петрозаводске против повышения пенсионного возраста
14.08.18 13:52
Спикер Госдумы не исключил отмены государственных пенсий в России
13.08.18 15:01
Назван заказчик убийства Владислава Листьева
12.08.18 21:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-08-15 20:29:37
А то бы и знать как на самом деле было и было ли вообще .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

13.08.2018 09:00
Обществоведение
Услуга для ветерана 1
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 7
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 13
07.08.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
Сегодня 10:27
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»