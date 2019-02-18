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Новости. Спорт
15:17, 18 Февраля 2019
фото: Администрация Прионежского района

Кубок главы Прионежского района по спортивным бальным танцам достался танцорам из Петрозаводска

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В конкурсе приняли участие более 180 спортсменов из села Деревянное, Новая Вилга, Петрозаводска и Кондопоги.

Участники боролись за главную награду "Кубок главы Прионежского района" и других номинациях. Организаторами мероприятия стали Детско-юношеская спортивная школа Прионежского района и Федерация танцевального спорта Карелии.

"Радует, что дети участвуют не только в школьном образовательном процессе, но и развивают себя в творческом направлении и искусстве. И здесь очень важна роль дополнительного образования. Так, например, в Прионежском районе сегодня открыты отделения бального танца в селе Деревянное и поселке Новая Вилга. И в наших планах и поддерживать и развивать спортивные бальные танцы и в дальнейшем", - сказала на открытии соревнований начальник отдела образования и социального развития администрации Прионежского района Лариса Порочкина.

Возраст участников от 4 до 14 лет. На паркете были представлены почти все танцевальные направления - вальс, фокстрот, танго, ча-ча-ча, самба, румба. Юные леди в категории "Соло Латина" поразили зрителей своими яркими костюмами и зажигательными танцами в латиноамериканской программе
Абсолютными победителями в "Кубке Главы Прионежья" стали спортсмены танцевального клуба "Ритм" из Петрозаводска Александр Архипов и Мария Кухарева (руководитель Ольга Запорожец).

В номинации "Звезда танцпола" победу одержали воспитанники клуба "ЛайтДанс" Артем Макаров Артем и Алена Литош Алена (г. Кондопога, руководитель Никита Нетылько).

Вручал награды победителям и призерам соревнований глава Прионежья Вадим Сухарев.

"Бальные танцы — это сочетание искусства и спорта и спортивные бальные танцы приобрели огромную популярность в последние годы, в том числе и в Карелии. Сегодня Прионежье танцевало, грациозно и красиво. Такие площадки популяризуют этот вид, именно на таких мероприятиях дети могут показать свои умения и навыки и достигнуть новых высот в своём любимом деле", - резюмировал событие глава Прионежского района.

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