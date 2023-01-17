Кучи песка появятся в трех районах Петрозаводска - не пугайтесь

Подрядчик рассказал, как будет бороться с гололедом в Петрозаводска после очередного похолодания.

Как сообщает администрация Петрозаводска, учитывая прогнозируемое на ближайшие часы снижение температуры воздуха ниже ноля, Кондопожское ДРСУ принимает дополнительные меры для уборки и борьбы со скользкостью.

По информации подрядчика, для устранения гололеда планируется организовать промежуточные точки запаса песка в городе, чтобы сэкономить время, которое обычно тратится на поездки на пескобазу за город. Ночью песок будет складирован в трех местах – в Центре, в районах Кукковка и Зарека.

В ночную смену будет производиться механизированная уборка и распределение песко-соляной смеси. Кроме того, выведут два звена рабочих для подсыпки вручную, в пять часов утра к ним присоединится еще одна бригада. Также в пять утра выйдет бригада рабочих МКУ «Служба заказчика», они вручную проведут подсыпку «белых пятен».

За качеством и оперативностью мероприятий круглосуточно следят специалисты администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру – 051.