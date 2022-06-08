Куда и кого переселят из аварийного жилфонда в Карелии до 2023 года?

В республике выданы разрешения на строительство восьми многоквартирных домов для расселения 935 аварийных квартир.

В рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы на 10 июня выданы разрешения на строительство восьми многоквартирных домов для расселения 935 аварийных квартир.

Так, две девятиэтажки строятся на улице Боровой в столице Карелии. Они позволят расселить 75% оставшихся квартир в петрозаводских домах, признанных аварийными до 2017 года. Один дом возводят в селе Янишполе, где большая часть новоселов, 55 человек, будут из Пудожа, несколько человек из Беломорска и Муезерки. Идет строительство дома в Сортавале. В поселке Пиндуши завершается монтаж пятого этажа многоэжтажки. Началось строительство 132-квартирного дома в Беломорске и 40-квартирного дома в Петрозаводске (по улице Белинского). В ближайшее время строители приступят к возведению многоэтажки в Суоярви. Завершается разработка проектной документации 85-квартирного дома в Кондопоге, где этой весной уже сдали одну многоэтажку для переселенцев из Суоярвского района. Жилье в этом доме получат жители Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Медвежьегорского, Олонецкого, Пудожского, Суоярвского районов.

Подробнее о реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда читайте в материале «Великое переселение».