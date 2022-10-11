Куда пойти на свидание в Москве?

У вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Прогулки в парке и рестораны — вполне приемлемые варианты, но ими вряд ли получится удивить. Конечно, на первом месте ваша харизма, умение общаться и естественность. Но место тоже имеет значение.

Куда пригласить партнера, чтобы произвести на него впечатление?

1. Речные прогулки на яхтах, которые предоставляет флотилия Рэдиссон . Это не привычные речные трамвайчики, а настоящие корабли премиум-класса, которые перенесут вас в атмосферу круизного лайнера. На борту организован ресторан, проводятся выступления музыкальных групп, оборудованы места для отдыха. Можно красиво поужинать, побеседовать, понаблюдать достопримечательности столицы, проплывая на них на роскошной яхте. Это отличное место, чтобы признаться в любви, сделать предложение. Такой вечер точно запомнится. Кстати, яхта Рэдиссон подойдет не только для свиданий, на прогулку можно отправиться с семьей, с детьми. Тем более, что по выходным на борту проводят мероприятия для детей: цирковые представления, аниматоры и т. д.

2. Ужин на 52-м этаже. Если уж идти в ресторан, то с потрясающим видом. В небоскребах Москвы-Сити организуют романтические ужины на головокружительной высоте. Ваше свидание будут сопровождать ненавязчивые официанты, музыка, можно сделать профессиональные фото.

3. Высоко по-настоящему. А что если забраться еще выше и прокатиться на вертолете? Полеты вокруг Москвы или по ее окрестностям — потрясающие эмоции. Шумно, немного страшно и очень весело.

4. Конная прогулка. Перед таким свиданием партнера лучше предупредить, потому что оно требует особой формы одежды. Общение с животными всегда необычно и интересно. Покататься на лошадях по лесу очень романтично, полюбоваться пейзажем, поговорить и пофотографироваться.

5. Творческий мастер-класс. Совместные дела всегда сближают: можно отправиться в глиняную мастерскую и вместе создать вазу или пиалу, а потом раскрасить. Не любите лепку? Можно рисовать вместе или готовить.

6. Танцевальный мастер-класс. Выбирайте бачату и вас ждет динамичное и очень веселое свидание, даже если вы никогда раньше не танцевали. Обучение танцам сократит дистанцию между вами и подарит массу эмоций. Можно выбрать этап посложнее — вальс или танго.

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