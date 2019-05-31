Куда пойти в Петрозаводске 1 июня: Международный день защиты детей

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, Точка кипения – Петрозаводск (IT-парк ПетрГУ, пр. Ленина, 31). Региональный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи "ОнегоТехно". Защита проектов Открытого конкурса научно-технического творчества среди обучающихся, выставка моделей технического творчества детей и молодежи Республики Карелия.

11.00, стадион "Юность". Забег "Километр здоровья". Специальный детский забег в честь Дня защиты детей.

11.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). AgriFemFest – фестиваль, посвященный феминизму и гендерному равенству. В программе фестиваля: ярмарка, воркшопы, лекции, концерт, аукцион, сбор средств на благотворительность и многое другое.

11.30, ул. Нойбранденбургская. Праздник в честь Дня защиты детей. Конкурсы, зажигательные танцы с отважным Черепашкой Ниндзя, а также розыгрыш бесплатных занятий и много скиднок на празднование детских дней рождения.

12.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). К Международному дню защиты детей. "Бременские музыканты". Музыкальная сказка Г. Гладкова. 250-300 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Литературно-игровая программа "Дети. Лето. Книги", посвященная Дню защиты детей.

12.00, кафе "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). Международный день настольных игр. Большая игротека – более 300 настольных игр. 350 руб.

13.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Республиканский праздник "Международный день защиты детей".

16.00, кафе-клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Zwook-мастер-класс. Молодой художник Ярослав Бурмистров расскажет о создании своих работ в стиле абстракции и паникаизма, параллельно расписывая холст 1.5х1.5 метра. Розыгрыш татуировок. Вход свободный.

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Торжественное открытие VIII Республиканского фестиваля детских и юношеских театров кукол "Куклантида". 17.20 - спектакль Театра кукол Карелии "Мойдодыр".

17.00, стадион ПетрГУ (ямка на ул. Герцена). Турнир по футболу "Дворовый спорт".

18.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). Хидден. 300 руб.

21.00, антикафе "Квартира" (ул. М. Горького, 25). Пижамная вечеринка. 500 руб.

20.40, BIG "Z-Studio" (Неглинская наб., 44). "Z-games" - настольные игры, чай в теплой компании и музыка. Вход - любая сумма, чай и конфетки включены.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Первая вечеринка лета "Мы в это лето ворвались на ходу". До 00.00 вход бесплатный.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Drumfunk Excursion. Раздает внутри: Bolshoe Uho. Вход свободный.