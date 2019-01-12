Куда пойти в Петрозаводске 13 января: Со старым Новым годом!

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, республиканский спортивный комплекса "Курган". Чемпионат и Первенство Карелии по лыжным гонкам. Дистанции на 5, 10 и 15 км классическим стилем.



фото: vk.com / ЦСП Карелия Спорт

12.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Ущипните меня кто-нибудь!". Концерт абонемента №14 "Разноцветные сказки". 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Серебряное копытце". Старый новый год с оркестром "Онего". 250-300 руб.

13.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Награждение победителей конкурса "Волшебное Рождество". На выставке будут представлены лучшие работы участников, отобранные жюри конкурса.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия по улице Пушкинской.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Встреча друзей" – сложившаяся добрая традиция в канун старого Нового года и возможность сказать слова благодарности партнерам и читателям библиотеки.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца". Старый новый год с оркестром "Онего". 500-800 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). Старый Новый год с квартетом "Exprompt". 300-500 руб.

18.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Игра Mind Storm. Подробнее - в группе vk.com/mindstorm_ptz.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует свое десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

22.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Рождественский гала-концерт балета. Знаменитая сцена "Половецкие пляски" из оперы Бородина "Князь Игорь" в исполнении оперной и балетной трупп. Во втором отделении - разнообразная программа, дающая возможность насладиться мастерством солистов и артистов балета. 150-1000 руб.