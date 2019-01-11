В Музыкальном театре Карелии отметят Старый Новый год ночным гала-концертом и танцами

В последний праздничный вечер большой новогодней программы в Музыкальном театре зрителей ждут половецкие пляски, шедевры классического балета, танцы и шампанское.

В этом году в праздничной концертной программе театр впервые соединил балет и оперу, решив познакомить публику со знаменитым половецким актом из оперы Бородина "Князь Игорь". Выразительные басы князя Игоря и пленившего его хана Кончака, яркие хоровые композиции сменяются на сцене мощным вихрем общего танца – мало найдется в музыке столь богатых на эмоции произведений, считают в театре.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет главный дирижер Музыкального театра Михаил Синькевич. По признанию первых зрителей, уже видевших эту сценическую новинку театра, именно его работа оставляет самое яркое впечатление от концерта. Маэстро в полной мере удается зарядить оркестр на феерическое исполнение и передать всю страстность знаменитой музыки. Второе отделение концерта – праздник танца, парад номеров классического балета, дающий возможность насладиться мастерством солистов и артистов балета.

Праздничный гала-концерт начнется 13 декабря в 22 часа и закончится в полночь под бой последних курантов новогодних праздников, когда зрители поднимут бокал шампанского. По традиции, в это вечер театр не только угощает своих зрителей новогодним напитком, но и предлагает развлекательно- танцевальную программу в фойе.