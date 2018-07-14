Куда пойти в Петрозаводске 15 июля: Мастер-классы, танцы под открытым небом, финал ЧМ

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, ул. Суоярвская, 8. Летний интенсив оздоравливающих практик с 15 по 18 июля: Танец Мандала, суставная гимнастика Дакини, динамическая медитация "Пробуждение". 400 руб.

12.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Акрил. Роспись камня. Мастер-класс "Птицы на камне". 380 руб.

13.00, развлекательный центр "Горка" (Лососинское ш., 17). HAVANA OPENAIR. Карибский микс, зумба, афробит, латина, реггетон. 5 часов танцев под открытым небом, розыгрыш подарков от споносоров, фото- и видеоотчет. На входе – 500 руб.

15.00, кафе "Коты Мира Икс" (пр. Ленина, 3). Рисуем грибы! Лисички и белые, мухоморы и сморчки - скетчинг акварелью и маркерами. 350 руб.

17.00, ресторан-караоке "Ели-пели" (ул. Московская, 1). Смотрим большой футбол. Финал Чемпионата мира: Хорватия - Франция.

18.00, Городской выставочный зал (пр. Ленина, 26). Концерт. Юлия Хозина (меццо-сопрано), Мария Зайцева (фортепиано).