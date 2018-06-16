Куда пойти в Петрозаводске 17 июня: Спортивные игры, завершение оперного сезона и "дикая вечеринка"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, стадион "Юность" (пр. К. Маркса, 4 А). Кубок по беговелу и детскому велосипеду для детей от 2 до 13 лет.

10.00, заключительный день республиканского фестиваля спортивных игр "Онежские старты". Настольный теннис (стадион "Спартак", зал № 2, ул. Герцена, д. 1). Пляжный волейбол (стадион "Спартак", площадка для волейбола, ул. Герцена, д. 1). Стритбол (спортзал теоретического корпуса ПетрГУ, ул. Красноармейская, д. 31). Шахматы (турнирный шахматно-шашечный зал, ул. Дзержинского, д. 26).

12.00, ТРЦ "Лотос Плаза" (парковка). Необычное летнее приключение для детей. Спортивная праздничная программа, мастер-классы, школа мыльных пузырей.

19.00, Музыкальный театр Карелии (пл. Кирова, 4). Завершение оперного сезона показом оперы Пьетро Масканьи "Сельская честь".

19.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Wild evening объединения NINE9squad. Участники: BODY SHUMA, МЕЙЗ, IDUKODNU. Гость: DDEMENTOR. DJ Archy, Vikva (ссылка).