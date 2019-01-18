Куда пойти в Петрозаводске 19 января: Боксерские поединки и самые разные ритмы

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, Дом бокса (ул. Шотмана, 38а). Чемпионат и Первенство Республики Карелия по смешанному боевому единоборству (ММА). Участвуют спортсмены из Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги и Сортавалы. Соревнования пройдут среди юниоров 16-17 лет в 9 весовых категориях, взрослые спортсмены будут определять сильнейших в 8 весовых категориях.

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). А. Веселов. "Солнышко и снежные человечки". На заснеженной детской площадке двое детей, мальчик и девочка дружно лепят снеговиков. Дети ушли домой, а со снеговиками начинают происходить сказочные превращения. С 3 лет. 250 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Щелкунчик". Самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей так и для взрослых любителей классического балета. 150-1200 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Первое занятие литературной студии "Краткий курс". Тема занятия – "Идея, фабула, сюжет". Ведущая – Яна Жемойтелите.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Ляпин. "Шалости жизни". Современная история в одном действии.

18.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Ритм плюс". Второй концерт абонемента №8 "Музыкальный салон". 400 руб.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "От Севильи до Гренады". Концерт в одном отделении. В программе - произведения Мануэля де Фальи и Дмитрия Шостаковича в исполнении солистов Музыкального театра Карелии Жанны Запольской и Игоря Макарова. Партия фортепиано - Александр Онькин. 150 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Сны…". Режиссер и автор инсценировки Андрей Тупиков создал спектакль по нескольким произведениям Ф.М.Достоевского. 400 руб.

21.00, ресторан "Аврора" (ул. Энгельса, 10). Вечеринка-концерт Николая Никонова. Каверы популярных песен, зажигательные танцы.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Техно под хаусом на виниле: Nowave, Nikas, Bolshoe Uho; дабстеп-культура: Normdj, Shamaz. До 00.00 вход свободный.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Строгий ритм. Оффсэп, Редфрай, Савандер, Пацифистик. 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Девочки играют, мальчики, смотрите! Жаркий сет от девушек диджеев Cappuccino. До 00.00 вход свободный.