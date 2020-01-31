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Куда пойти в Петрозаводске 2 февраля: Сбормобиль, настольные игры и мастер-класс по бачате

Новости. Общество
19:30, 01 Февраля 2020
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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля, Компостмобиля. Подробные правила и расписание здесь: https://vk.com/event43151790.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Маша и медведь". Интерактивный спектакль для самых маленьких по мотивам всем известной русской народной сказки. С 2 лет. 250 руб.

11.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Кулыгин. "Теремок". Стихи С. Маршака мы помним наизусть с раннего детства: "Кто-кто в теремочке живет, кто-то в невысоком живет?" Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка и другие обитатели сказочного теремка теперь не только говорят знакомыми стихами, но и поют, и танцуют. 100-400 руб.

11.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины. Кактус-сердце. 400 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Встреча в клубе любителей настольных игр "FightУМ".

14.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Литературный клуб "Другой мир". Обсуждение на английском языке. Terry Pratchett and Neil Gaiman. "Good omens". Вход свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Пешеходная экскурсия по новому маршруту "Литературный Петрозаводск, XX век".

16.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Левша". По сказу Н. Лескова. Действие спектакля "Левша" происходит как будто бы в кузнице: основной станок для планшетных кукол - наковальня, и все действие вертится вокруг крохотной стальной блохи, образца искусства английских механиков. С 12 лет. От 275 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция "Толстой и Достоевский". Занятие из серии лекций "10 русских философов".

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Концерт-спектакль "Оскар и Розовая дама". Оркестр русских народных инструментов "Онего". Дирижер – заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий. 250-550 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П.И. Чайковский. "Щелкунчик". Феерическая, поражающая красотой танцев, динамикой действия, красочностью костюмов и декораций постановка Кирилла Симонова вошла в число лучших российских спектаклей для детей и юношества. 150-1300 руб.

18.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Мастер-класс по бачате для начинающих. Танцевальная вечеринка от школы "Primavera". Вход донейшн.

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