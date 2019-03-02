Куда пойти в Петрозаводске 2 марта: Лыжный праздник, Винтажный цех и "АНИМАЦИЯ"

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.15, РСК "Курган". 50-й народный лыжный праздник Республики Карелия. Открытие соревнований. В 10.30 - начало.

11.00, Онежская набережная. XVIII Кубок телеканала "Охотник и рыболов" (старт в 10.00, официальное открытие в 11.00).

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Михалков. "Три поросенка". Спектакль о приключениях трех поросят не только развлекает малышей, но и учит их житейской мудрости. С 3 лет. От 250 руб.

11.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Весенний Винтажный цех - арт-барахолка, блошиный рынок, хендмейд-фестиваль.

С 11.00, кафе "The Кухня" (пр. Ленина, 7). Весенняя ярмарка изделий ручной работы HOBBY МАРКЕТ.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Левша". По сказу Н. Лескова. Спектакль адресован детям с 12 лет, самой сложной зрительской аудитории. Произведение Н.С. Лескова "Левша" школьники изучают на уроках русской литературы в конце шестого класса, и театральная интерпретация поможет зрителям увидеть многогранность и актуальность этого лесковского сказа.

17.00, арт-галерея "Аллези" (ул. Еремеева, 38). Творческая встреча с художником Бадри Топурия. 250 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (Дворец искусств, г. Кондопога). Играет Эрвин Вирсинга. Международная органная академия в Кондопоге. 500-700 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Пиковая дама". Опера в трех актах. Силы рока, властвующего над человеком и губящего его, схлестнулись здесь в решающем поединке с силами любви и света. В постановке Юрия Александрова Герман предстает как архетип русского героя, страдалец, сеющий вокруг себя смерть. 150-1200 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). "Эликсир любви, или Несколько мелких неприятностей из жизни доктора Мишеля и его слуги Огюста". Шалость в одном действии по мотивам пьесы Леонида Филатова. История о докторе Мишеле, который изобрел любовный эликсир, но, стараниями слуги Огюста, Мишель чуть не попадает на костер инквизиции. От 500 руб.

18.00, ДК "Машиностроитель" (ул. Московская, 1). Местная религиозная организация Петрозаводская Церковь христиан веры евангельской представляет драматическое шоу "Врата рая и пламя ада". Вечная битва добра и зла в одночасовой постановке, насыщенной спецэффектами, музыкой и действием. Вход свободный. Детям до 16 лет вход только с родителями.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12), малая сцена. "Кто любит меня?". В спектакле "Кто любит меня?" по литературным текстам известных российских литераторов Андрея Геласимова и Евгения Гришковца актеры "Творческой мастерской" Людмила и Валерий Баулины ищут выход из кризиса и постигают смысл жизни. 800 руб.

19.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). Группа "АнимациЯ". "Я люблю свою Родину вроде бы". 1000-2500 руб.

19.30, спортивный комплекс (ул. Ключевая, 10). "Ночной Заплыв 3600" - первый заплыв в Карелии, где засчитывается расстояние, покоренное за час и полчаса.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Напитки покрепче, юбки покороче". До 00.00 вход свободный.

00.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Solid Angle и Реник Renks. Трансплантанцы.