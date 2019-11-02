Куда пойти в Петрозаводске 2 ноября: Нетренировка, фильм для феминисток и День Кегри

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" – утро спортивной бодрости. Без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы.

10.00, начало лыжной трассы "Фонтаны". Велосипедные соревнования по кросс-кантри - "Грязевые Фонтаны". 10.00 – детские заезды, 12.00 – взрослые заезды.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Муха-цокотуха". Маленьких зрителей будет веселить песнями и плясками хор букашек-таракашек, а ареной всех событий в спектакле по знаменитой сказке является забытая кем-то в лесу пустая консервная банка. С 3 лет. 250 руб.

12.30, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Сало. "Красавица Насто". Музыкальная сказка в одном действии. Сказка о том, как коварная колдунья Сюоятар стремится сжить со свету добрую девушку – красавицу Насто, но ее друзья и жених в конце концов распутывают клубок обмана. 100-500 руб.

13.00, школа программирования dpv.school (молодежный иннопарк ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Бесплатный двухмесячный курс обучения веб-разработке. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации: bit.ly.

15.00, ресторан "Карелия" (наб. Гюллинга, 2). День Кегри – старинный карельский народный праздник. В программе: Хозяйка Севера и Кегри: история праздника. Белая ферма и Белая магия: обережные заклинания животных. "Прялка не бог, а рубаху даст". Искусство прядения. Мастер-класс. Карельские народные песни. Рэп на карельском от Ондрия. Дегустация толокняной каши и овсяного киселя от ресторана Карелия. Тематические фотозоны и интерактивные локации. Конкурс "Ряженые". Лучший ряженый гость получит специальный приз от организаторов. Вход свободный.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Моя рука в твоей руке". К 100-летию Республики Карелия и Республики Марий Эл. Читатели и гости Национальной библиотеки Карелии узнают о марийском эпосе "Югорно", в программе вечера – выступление студентов Петрозаводской государственной консерватории.

16.00, клуб "Счастливая мама" (пр. Первомайский, 37, корп. 2). Хэллоуин в "Счастливой маме". 600 руб. (мама+ребенок).

17.00, "Agriculture-club" (ул. Коммунальная, 20а). AgriFemВстреча. Просмотр выбранного фильма. Вход свободный.

18.00, манеж ПетрГУ (ул. Герцена, д. 31б). Организация тестирования населения ВФСК ГТО.

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Закрытие XXXI Международного фестиваля камерного искусства "Осенняя лира". "Явь и грезы Парижа". Фортепианный вечер с Павлом Нерсесьяном. 700-800 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Кто любит меня?" В спектакле по литературным текстам известных российских литераторов Андрея Геласимова и Евгения Гришковца актеры "Творческой мастерской" Людмила и Валерий Баулины ищут выход из кризиса и постигают смысл жизни. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Р. Ходон. "Шикарная свадьба". Одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

21.00, клуб "SOLO" (ул. Коммунальная, 20). Награждение победителей премии "Люди года" по версии журнала "Характер.RU". Спецгости - Slider & Magnit. 600 руб., заказать столик – 100 руб.

23.30, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Break rhythm Break system. Hard floor: Finsky (spb), TCP (spb), Killarezz, Bolshoe Uho, Subtek. Style floor: Atomic, Shamaz, Normdj, Flag, Sqweeedvard. До 00.00 вход свободный, после – 100 руб.