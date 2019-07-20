Куда пойти в Петрозаводске 20 июля: Фестиваль чая, богатыри мира и караоке

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.30, п. Гирвас, Кондопожский район. Автомобильный спорт: открытый кубок Республики Карелия (трофи-рейд, 2 этап). Открытие в 11.30.

10.00, п. Гирвас, Кондопожский район. Республиканский автомотофестиваль "Гирвас-2019". Открытие в 11.00, награждение в 20.30.

11.00, лес за остановкой "Курган". Игротеки на природе-2. "Литературное творчество" в лесу, мастер-класс по изготовлению деревянных вилок у костра.

12.00, набережная Онежского озера (у скульптуры "Рыбаки"). Фестиваль чая.

12.00, набережная Онежского озера, большая сцена. Открытие международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира", парад атлетов. Соревнования с 12.30. Закрытие и награждение в 16.00.

14.00, стадион "Спартак". Чемпионат Республики Карелия по футболу среди мужских команд.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Tin Hills". Каверы на классику блюза и рок-н-ролла с применением стиральной доски и казу. 150 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Бегемот" любит тебя…". До 00.00 вход бесплатный, после 100 руб.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Игристый грув". DJ Anyway. 200 руб.

23.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке. Вход свободный.