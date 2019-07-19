Подписаться
Новости. Общество
19:30, 19 Июля 2019

Куда пойти в Петрозаводске 20 июля: Фестиваль чая, богатыри мира и караоке

Загрузка...

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.30, п. Гирвас, Кондопожский район. Автомобильный спорт: открытый кубок Республики Карелия (трофи-рейд, 2 этап). Открытие в 11.30.

10.00, п. Гирвас, Кондопожский район. Республиканский автомотофестиваль "Гирвас-2019". Открытие в 11.00, награждение в 20.30.

11.00, лес за остановкой "Курган". Игротеки на природе-2. "Литературное творчество" в лесу, мастер-класс по изготовлению деревянных вилок у костра.

12.00, набережная Онежского озера (у скульптуры "Рыбаки"). Фестиваль чая.

12.00, набережная Онежского озера, большая сцена. Открытие международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира", парад атлетов. Соревнования с 12.30. Закрытие и награждение в 16.00.

14.00, стадион "Спартак". Чемпионат Республики Карелия по футболу среди мужских команд.

20.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). "Tin Hills". Каверы на классику блюза и рок-н-ролла с применением стиральной доски и казу. 150 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Вечеринка "Бегемот" любит тебя…". До 00.00 вход бесплатный, после 100 руб.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Игристый грув". DJ Anyway. 200 руб.

23.30, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Караоке. Вход свободный.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
12.07.2019, 14:56
Заклеенная история
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
15.07.2019, 06:40
Подростка в Карелии укусила ядовитая змея
17.07.2019, 10:37
Путин и Лукашенко сегодня проведут встречу в Карелии
13.07.2019, 10:48
Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии

Аналитика

Сегодня 15:29
Политкухня
Руководители парламентских комитетов подвели итоги работы
Руководители профильных комитетов Законодательного Собрания Республики Карелия рассказали об итогах работы в весеннюю сессию.
Федеральный центр не замечает карельского "лоббизма" 1
Сегодня 13:25
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 12
16.07.2019 13:09
Земли раздора 3
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Вся аналитика

Чтиво

18.07.2019 16:19
Личное мнение
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Себе дороже 1
18.07.2019 11:34
Фабрика счастья
18.07.2019 11:31
Музыка ротонды
18.07.2019 10:51
архив чтиво

Медиа

Пианино в ротонде
17.07.2019 13:06
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»