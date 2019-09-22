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Новости. Общество
09:00, 22 Сентября 2019

Куда пойти в Петрозаводске 22 сентября: Гаражная распродажа, спектакли и БЭФФ-2019

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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

12.00, Театр кукол Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Играем Дюймовочку". Цена билета – 275 рублей. Продолжительность – 50 минут. Рекомендовано с пяти лет. 0+

12.00, Ресурсный центр карелов, финов и вепсов "Природа и малые народы" (ул. Г. Титова, 3). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма "Хозяин оленей".

15.00, Национальная библиотека Карелии (ул. Пушкинская, 5) клуб "Старая пластинка" открывает очередной сезон программой, посвященной ленинградским певцам Эдуарду Хилю и Таисии Калинченко.

15.00-18.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Гаражная распродажа CRAZY фешн/Поясни за шмот, на которой можно будет приобрести для себя одежду, обувь, аксессуары и даже книги по небольшим ценам.

15.30, ДК "Машиностроитель" (наб. Варкауса, 11). Детский интерактивный спектакль "Дом с привидением". Игры, зрелищные номера, шоколадная рыбалка, бой подушками, механическое привидение, живая скрипка и другие таинственные вещи.

18.00, Большая сцена Национального театра Карелии (пр. Карла Маркса, 19). Спектакль "Любовь и голуби" по пьесе Владимира Гуркина. 16+ Забавная история в двух частях. Гастроли Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина.


18.00, Музыкальный театр Карелии (пл. Кирова, 4). Балет в двух актах "Жизель" (6+). На сцене умирает юная Жизель - любя и прощая. Умирает, чтобы рождаться вновь и вновь в поисках любви.

18.00, клуб Z.efir (ул. Красная, 10). Концерт рэп-исполнителя Yanix.

19.00, AgriCulture (ул. Коммунальная, 20). Баренц Экологический Фильм Фестиваль 2019. Показ фильма Threats in the northern seas.

19.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Концерт группы "Кинохроника". Группа образована в Санкт-Петербурге в 2017 году как проект памяти Виктора Цоя.

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