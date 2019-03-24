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Новости. Общество
09:00, 24 Марта 2019

Куда пойти в Петрозаводске 24 марта: Спектакли "Онежской маски", мозговой штурм и праздник металла

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, Курганский проезд. Детский зимний триатлон Iron kids.

11.00, Дом бокса им. Л. Левина (ул. Шотмана, 38а), Открытый Чемпионат и Первенство Республики Карелия по кикбоксингу. Финальные бои.

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Мойдодыр". Сценический прием этого спектакля - "черный кабинет", когда актеры максимально сливаются с фоном, а куклы как будто оживают. Этот прием позволяет сконцентрировать внимание маленьких зрителей на предметах: дети практически не видят людей, которые управляют куклами, и возникает маленькое чудо. С 4 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4.5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "В гостях у госпожи Мелодии". Концерты абонементов №16-Б и 18-Б "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Бременские музыканты". Закрытие абонемента №3 "Сказки с оркестром “Онего”". 250 руб.

12.00, парк "Фонтаны". Кубок, Чемпионат и Первенство Республики Карелия по спортивному ориентированию.

12.00, Национальный театр Республики Карелия, большя сцена (пр. К. Маркса, 19). В рамках Республиканской театральной премии "Онежская маска". О. Портретова. "Корона тролля". Сказка. Сцена театра магическим образом преобразится прямо на глазах у зрителя – подземные домики хольфов и бушующее море, бескрайнее звездное небо и обитель гигантского Тролля – это по-настоящему захватывающее путешествие.

12.20, ФОК (ул. Ключевая, 10). Открытое первенство Республики Карелия по футболу среди ветеранов памяти Н. Петрова 50+ и 55+.

16.00, Негосударственный театр "Ad Liberum", на сцене ДМШ № 1 им. Г. Синисало (Октябрьский пр., 11). В рамках Республиканской театральной премии "Онежская маска". "Женитьба". Этот яркий и очень смешной спектакль не даст соскучиться даже самому искушенному зрителю. Сам Николай Васильевич определил жанр своего произведения как "совершенно невероятное событие". 450-500 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По пьесе А. Бьекрлунда. "Машина едет к морю". Мечта в одном действии. Рассуждение молодых людей о человеческом одиночестве и необходимости кому-то быть нужным, проблеме болезненного одиночества, брошенности и ненужности, потери коммуникации во всех смыслах. От 600 руб.

18.00, клуб "Z.Efir" (ул. Красная, 10). Праздник металла. День рождения "Монстерры". Спецгость из СПб – "Астера". 100-200 руб.

18.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра Mind Storm.

19.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Масканьи. "Сельская честь". Опера в двух актах. Невероятная концентрация страстей, любовь, ревность и измена, праздник и трагедия - в одной из известнейших опер мирового репертуара. 150-1100 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Баба Шанель". Самодеятельный ансамбль русской песни "Наитие" при Доме культуры для глухонемых празднует своё десятилетие. За столом все пять солисток, чей совокупный возраст уверенно приближается к пятистам годам... 400 руб.

19.00, Петрозаводская государственная консерватория им. Глазунова (ул. Ленинградская, 16, аудитория 411). НеслуЧайная музыка. Клуб любителей современного искусства. Интеллектуальный клуб. Неформальные встречи за чашкой чая/кофе.

19.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Сольный шоу-концерт, посвященный 100-летию группы "Почтовая служба Бангкока" при поддержке группы "Lyre". 300 руб.

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