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Куда пойти в Петрозаводске 26 января: Свадебная выставка, дамское счастье и открытый микрофон

Новости. Общество
19:30, 25 Января 2020
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Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). С. Маршак. "Теремок". Живет в теремочке дружная компания: Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка, Петушок-Золотой Гребешок и Ежик-Ни головы - Ни ножек... С 3 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Сказка о любопытном слоненке". Открытие абонементов №16-Б и 18-Б "От двух до пяти: музыкальные сказки".

12.00, 14.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По мотивам пьесы карельских сказок. "Сын-медведь". Жили-были муж и жена. Но не было у них детей. Так и доживали бы они свой век одинокими, если бы не встретился мужу в лесу Медведь да не попросился бы к тому в сыновья. А как поселился в доме стариков Сын-Медведь, так и начались чудеса… От 300 руб.

14.00, отель "Космос" (ул. Куйбышева, 26). Масштабная свадебная выставка Wed expo PTZ-2020. Вход свободный.

14.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Первое заседание клуба "Дамское счастье". Приглашенный гость – журналист и парфюмерный блогер Анна Панина.

14.00, ТРЦ "Тетрис", Ресторанный дворик, 6 этаж (ул. Мерецкова, 11). Бесплатный мастер-класс для малышей по росписи карельского пряника.

14.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Литературный клуб "Другой мир". Обсуждение книги Людмилы Брус "Код Гериона. Осиротевшая Земля". Вход свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Впервые - пешеходная экскурсия по маршруту "Литературный Петрозаводск, XVIII – начала XX вв.".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Первая в новом году встреча членов литературного клуба "СоНеТ".

15.00, Дом "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). Друзья и партнеры ансамбля "Кантеле" фолк-группа "Skylark" приглашают именинниц, учащихся карельских колледжей и вузов, а также всех любителей зажигательной карело-финской народной музыки на ежегодную этновечеринку "Зачетный фолк".

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция "Владимир Соловьев и Николай Федоров". Занятие из серии лекций "10 русских философов".

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Щелкунчик". Балет-феерия в двух актах. Феерическая, поражающая красотой танцев, динамикой действия, красочностью костюмов и декораций постановка Кирилла Симонова вошла в число лучших российских спектаклей для детей и юношества. 150-1000 руб.

18.00, Дворец творчества детей и юношества (ул. Красная, 8). Вest dance show-2020. Лучшие коллективы современной и альтернативной хореографии республики в полном составе, на одной сцене, их лучшие номера и шоу-программы.

18.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Stand-up-вечер. Свободный микрофон. Ведущий – Артем Побережный. 100 руб.

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