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Новости. Общество
09:00, 27 Января 2019

Куда пойти в Петрозаводске 27 января: Литературные встречи, любимые спектакли и Гречка

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Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, Курганский проезд. Открытый чемпионат и Первенство Республики Карелия по зимнему триатлону, Фестиваль по зимнему триатлону для триатлетов-любителей. Дистанция: бег 3 км, велогонка 5 км, лыжная гонка 5 км. Детский зимний триатлон IRON KIDS.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Ладушки". На основе детских потешек. С 1 года. 250 руб.

12.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Дорогами отважных мореплавателей и рыцарей". Второй концерт абонемента №7 "Симфоническая академия: галопом по Европам". 250 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Второе занятие литературной студии "Краткий курс". Тема занятия – "Герои и персонажи". Ведущая – Яна Жемойтелите.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия для молодежи в Приходском. Изучение Посланий Апостолов. Тематическая беседа.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсии-прогулки для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия по улице Мариинской.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Поэтические встречи в клубе "СоНеТ".

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Клуб любителей Гарри Поттера "Дорога в Хогвартс".

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Х.-К. Андерсен. "Стойкий оловянный солдатик". С 5 лет. От 250 руб.

17.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). "Мировая слава: Европа, Америка, далее – везде". Второй концерт абонемента № 10 "Воскресные музыкальные удовольствия: Чайковский. Время и люди". 400-800 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). Л. Минкус. "Дон Кихот". Балет в трех актах. Всегда новый и вечно юный, наивный, зажигательный, искрометный, жизнеутверждающий, праздничный. Перед спектаклем нескучная лекция "Как понимать язык балета". Начало в 17.30. 150 -1500 руб.

18.00, Наицональный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Его величество танец". Юбилейный концерт "Ника Dance". 350 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Pablo-Party. Максимально молодежная шоу-вечеринка. Сочетание лучшей музыки (зарубежные и русские трэки новой школы, old school, rave, bassboosted и многое другое), ритмичных крутых танцев, настоящего движа и конурсов с призами от спонсоров. 200 руб.

18.00, Show-Bar "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Игра MindStorm.

18.00, пространство Soul Space (Литейная пл., 1). Цигун-Нэйгун, Тайцзи-Цигун. Цигун - древняя китайская система саморегуляции организма, дыхательная и энерго-динамическая практика. Тай Цзи - ряд комплексов психофизической тренировки. 250 руб. Пробное занятие бесплатно.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Не все коту масленица". Режиссер Владимир Михельсон предложил прочтение классического текста Александра Островского в фарсовом ключе. 400 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12), малая сцена. "Кто любит меня?". По литературным текстам известных российских литераторов Андрея Геласимова и Евгения Гришковца актеры "Творческой мастерской" Людмила и Валерий Баулины ищут выход из кризиса и постигают смысл жизни. 400 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (сцена Дома Актера СТД Карелии, пр., К. Маркса, 19). "Не покидай меня". По мотивам пьесы А. Дударева и письмам с фронта. Спектакль о счастье и беззаветном самопожертвовании, о великих несбывшихся мечтах, которые подарили нам герои, чьи имена высечены на холодном мраморе. 400 руб.

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