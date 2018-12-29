Куда пойти в Петрозаводске 30 декабря: Новогоднее настроение и чудеса

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, 12.00, 16.00, Театр кукол Республики Карелия" (пр. К. Маркса, 19). Театрализованное представление "Подарок для Деда Мороза".

10.30, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). Новогодний бал для малышей. Для дам и кавалеров от года до трех лет. 300 руб.

13.00, 16.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Интерактивная программа для детей "Забавы театрального домового Тэпе". Вместе с волшебными феями дети украсят новогоднюю елку, а Тэпе научит их надевать театральные костюмы и гримировать лица, здороваться по-карельски и по-фински, создавать театральный реквизит.

13.00, 16.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Интерактивная программа "В гости к Йоулупукки". Встреча с финским Дедом Морозом, который вновь под Рождество откроет свою резиденцию в театре. Сидя у камина в кресле-качалке, всем известный дедушка выслушает каждого ребенка и вручит ему подарок. От 2 до 7 лет.

14.00, 18.00, Театр кукол Республики Карелия" (пр. К. Маркса, 19). Театрализованное представление "Заветное желание".

17.00, кафе "Простая еда" (пр. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский "Щелкунчик". Балет-феерия в двух актах. С 6 лет. Самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей, так и для взрослых любителей классического балета. 150-1100 руб.

18.00, национальный ансамбль песни и танца "Кантеле" (пр. К. Маркса, 6). Праздничная концертная программа "Встречаем Новый год с "Кантеле". Музыканты уже первыми звуками знакомых мелодий подарят вам романтическое новогоднее настроение.

18.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Все будет хорошо!" с Михаилом Тоцким и Ко. 700-3000 руб.

18.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). FREEDOM и ХИДДЕН. 150 руб. - подписка на Freedom и Хидден, репост, новогодний (праздничный) стиль одежды, 200 руб.- только подписка на Freedom и Хидден, репост, 300 руб. – остальные.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). Содружество актеров "А", заслуженные артисты Карелии Дмитрий Максимов и Юрий Максимов, а также Артемий Максимов представляют авторский проект - комедию "Алябьев. Кино". 16+. История закручена вокруг попытки снять новогоднюю кинокомедию о злоключениях брошенного мужа. 400 руб.

19:00, кафе "Мама Рум" (ул. Кирова, 24). "С Нова Годные песни". Концерт Святослава Гребешова (группа СвятоSLove@Band) - гитара, вокал и Кирилла Гуреева (группа Коромысло) - бонги, маракасы, рождественские чудеса.

23.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Preparty новогодней ночи. Репетиция безумия. Бесплатный вход всю ночь.