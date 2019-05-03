Куда пойти в Петрозаводске 4 мая: Автопробег, любимые хиты и большой "Словосток"

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, стадион "Юность". VIII детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая. Церемония награждения в 18.00 в актовом зале ПетрГУ.

10.00, Петрозаводск - Орзега. Автопробег "Победим вместе", посвященный Дню Победы. Пл. Ленина - торжественное возложение цветов у Вечного огня; 10.30 - старт колонны; 13.00 - митинг и торжественное возложение цветов к памятнику бойцам сводного батальона НКВД КФССР (Орзега).

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Медведкина. "Козлята и серый волк". Кто же не знает сказку про козлят и Серого Волка, который старается обхитрить малышей, выдав себя за их маму? У него уже есть тоненький голосок и белая шкурка... Удастся ли ему провести малышей? С 2 лет. От 250 руб.

14.00, 18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). А.С. Пушкин. "Сказка о попе и работнике его Балде". Приключение в формате молодежной тусовки. Рэп, речитатив, академический стих прозвучат в ритмическом сопровождении актерского stomp-ансамбля. На сцене играет все, по чему можно стучать: бочки, кастрюли, крышки, палки, трубы. От 350 руб.

16.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). "Песни Победы". Пусть прошло уже много лет, для каждого из нас они родные и любимые, потому что напоминают нам о дедах и отцах, бабушках и матерях, переживших суровые военные испытания. От 400 руб.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. Чайковский. "Лебединое озеро". Между двумя мирами — реальным и фантастическим — нет непреодолимой грани. Один является преображенным отражением другого, и его обитатели наделены живыми человеческими чувствами… 150 -1500 руб.

18.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). "Весенний дивертисмент". Артисты ансамбля "Кантеле" представляют лучшие образцы народного и профессионального искусства.

18.00, ресторан "Северный" (пр. Ленина, 21). "НеБеСнЫйПаСтУх". Любимые хиты: "Крылья", "Города", "Не дозвониться", "Счастье" и др. От 300 руб.

19.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "SmokeSkY x NorthPark". 200 руб.

19.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Black Metal Gig in PTZ. 250 руб.

20.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Арт-фестиваль "Первая ласточка". "Словосток". Большой вечер поэзии. Poetry & wine.

23.00, клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Всем нужен рэп". Samurai, No hush, Rosher. 300 руб.