Куда пойти в Петрозаводске 9 декабря: Марафон ползунков, Винтажный цех и "Кутерьма"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

10.00, ВСЦ "Акватика", (ул. Пушкинская, 7). Открытый кубок РК, открытые региональные соревнования по фитнес-аэробике, республиканский фестиваль "Рождественские звезды". Торжественное открытие в 13.00.

10.00, дворец спорта "KORAL" (ул. Пограничная, 50). IX Марафон ползунков "Маленький чемпион". Участие бесплатное, для зрителей вход бесплатный.

11.00, 17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). "Царевна-лягушка". Русская народная сказка о верной любви Ивана-царевича, о подвигах, которые он совершил, о долгих странствиях и трудных дорогах. 250 руб.

11.00, гранд-кафе "Виноград" (ул. Чапаева, 41). Новогодний Винтажный цех. Подарки на любой вкус - все самое необычное и душевное.

12.30, 14.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Мастер-класс с Еленой Кубли, преподавателем Карельского колледжа культуры, по созданию мультфильмов своими руками.

13.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). По произведению Т. Эгнера. "Приключения в лесу Елки-на-Горке". Камерный музыкальный спектакль, в котором действующие лица – лесные звери. Лазающий Мышонок, Лис Миккель, Зайка-пекарь и другие, – попадают в забавные переделки, из которых легко находят выход.

13.00, ул. "Правды", 5. Воскресные занятия в Приходском для молодежи. Изучение посланий апостолов. Тематическая беседа. Чай и общение.

14.00, Петрозаводский музыкальный колледж им. К. Э. Раутио (ул. Свердлова, 25). "Декабрьские встречи". Хоровые коллективы разных учебных заведений подарят зрителю множество приятных впечатлений от прослушивания хоровой музыки.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Читайте улицы как книги!" – экскурсия-прогулка для всех любителей истории Петрозаводска. Экскурсия по ул. Куйбышева.

15.00, зал отеля "Космос" (бывший "Онего-Палас"). Фестиваль моды и красоты Fashion Extravaganza. Дизайнер одежды из Индии Джей Макхиджа. Вход свободный.

16.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция "Рерих о культурных кладах мира". Лектор – Владимир Мельников, кандидат культурологии, заместитель директора Музея-института семьи Рерихов по научной работе.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). И. Кальман. "Сильва". Безусловный хит, одна из самых красивых и самых популярных оперетт ХХ столетия. 150-1000 руб.

18.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12, большой зал). Концерт IV Международного фестиваля "XX век с Вадимом Холоденко". Лукас Генюшас и Анна Генюшене. Фотрепианный вечер. Дж. Гершвин − "Кубинская увертюра", К. Дебюсси − "Послеполуденный отдых фавна", "Черное и белое", Л. Десятников − "В сторону лебедя", избранные прелюдии из цикла "Буковинские песни", О. Мессиан − избранные прелюдии. 500 руб.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Музыкально-литературный концерт "Северное вдохновение". Параллели в творчестве Яна Сибелиуса и Николая Рериха. Камерный оркестр Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова "Nord-West-Sludium".

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). А. Тупиков. "Сны…". Спектакль по нескольким произведениям Ф.М.Достоевского. 400 руб.

19.00, Петрозаводская государственная консерватория им. Глазунова (ул. Ленинградская, 16, аудитория 411). Клуб любителей современного искусства. Интеллектуальный клуб. Неформальные встречи за чашкой чая/кофе. Тема встречи - Пьер Булез.

20.30, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Ансамбль позитивной музыки "Кутерьма". Дмитрий Романенко - гитара, голос, автор текстов, Федор Асташов - гитара, Артем Ундалов - бас, Егор Папсуев - ударные. 300 руб.