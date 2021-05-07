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Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы

Новости. Общество
11:26, 08 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На День Победы жителей и гостей столицы Карелии ждут концерты, парад и салют - смотрим полную программу празднования.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Городской дом культуры готовит большую праздничную программу.

Торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и продолжатся в 10.15 у стелы «Город воинской славы».

В 11.00 по площади Кирова торжественным маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления, МВД, МЧС, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы. После марша в 11.30 состоятся показательные выступления воспитанников спортивных школ города.

В 11.45 на площади Кирова начнется концертная программа «Песни, что вернулись к нам с войны». Откроет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Валентина Моисеева.

В 14.00 - традиционная массовая легкоатлетическая эстафета и республиканский фестиваль «Фитнес-прорыв».

С 14.00 до 15.00 у стелы «Город воинской славы» впервые пройдет поэтический марафон «Строки, опаленные войной» с участием лучших чтецов городского творческого проекта «Цена Победы».

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году будет вновь проходить в онлайн-формате. Присоединиться к шествию можно на сайте проекта: https://2021.polkrf.ru/. Начало трансляции - в 15.00.

На территории Зарецкого парка у реки Лососинки с 11.30 будут работать торговые ряды, ресторанный дворик, всех желающих угостят «солдатской кашей». Здесь же можно будет посетить выставку военных реликвий, поучаствовать в акции «Распишись за деда». Помимо этого, гости праздника узнают о работе полевой почты, побывают на мастер-классах «Военный треугольник», «Письмо с фронта», «Открытка к 9 мая».

В 13.00 на малой концертной площадке в пойме реки Лососинки стартует творческий марафон.

В 16.30 горожан приглашают присоединиться к музыкальному проекту «76 песен Победы». В праздничной программе:

- концертные номера творческих коллективов Петровского дворца,
- выступления участников городского патриотического фестиваля «Салют Победе!» (в 17.30),
- эстрадный концерт молодых исполнителей города (в 18.30),
- песенное поздравление от вокальной студии «Соло» (в 19.30),
- концерт Николая Пищулова и группы «Мысли вслух» (в 20.00).

Финалом творческого марафона в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» с программой «Песни Победы».

Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 фейерверком «Огни Победы».

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