Куда пойти в Петрозаводске 9 ноября: Лайфхаки для бизнеса, театр звука

Афиша событий карельской столицы на субботу.

10.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). Нетренировка "Твое спортивное утро" – утро спортивной бодрости. Без ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы.

10.00, торговый центр Макс" (ул. Антикайнена, 34, 2 этаж). Международная выставка кошек всех пород: "Гран при Карелии и Беби-салон".

11.00, 13.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). К. Чуковский. "Федорино горе". Действующие лица спектакля - посуда, мебель, животные - в кукольном воплощении, а Федора в живом плане пытается совладать с мятежной посудой.... С 5 лет. 150-200 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "О скрипке, соло и серенаде". Концерты абонементов №15-А и 17-А "От двух до пяти: музыкальная азбука".

11.00, Точка кипения (пр. Ленина, 31). Бизнес-стендап "Лайфхаки для бизнеса". Оптимизация налогообложения. Юридические лайфхаки. Бухгалтерские лайфхаки. Лайфхаки по увеличению продаж. Лайфхаки в работе с банками и др. Для руководителей, бухгалтеров, начинающих и уже опытных индивидуальных предпринимателей.

11.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Подведение итогов проекта "Возьми и читай".

13.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастики". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, школа программирования dpv.school (молодежный иннопарк ПетрГУ, пр. Ленина, 33). Бесплатный двухмесячный курс обучения веб-разработке. Участвовать могут все желающие по предварительной регистрации.

14.00, 16.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). А. С. Пушкин. "Сказка о попе и работнике его Балде". Приключение в формате молодежной тусовки. Рэп, речитатив, академический стих прозвучат в ритмическом сопровождении актерского stomp-ансамбля. На сцене играет все, по чему можно стучать: бочки, кастрюли, крышки, палки, трубы. Кто сказал, что Пушкин - это скучно? От 200 руб.

14.00, торговый центр "Аура" (ул. Анохина, 41, 3 этаж). Абсурдокиада. 7 дисциплин, призы, розыгрыши для зрителей, позитивные эмоции и веселье.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Творческая встреча с писателем Олегом Мошниковым.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). По водевилям А. П. Чехова. "Шампанского!.. Шампанского". Пьесы построены на взаимоотношениях мужчины и женщины, которые во все времена говорят на разных языках и в попытке объясниться в любви приходят к одному большому недоразумению.

18.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Pablo Party. Сочетание лучшей музыки (зарубежные и русские трэки новой школы, old school, rave, bassboosted и многое другое), ритмичных танцев, настоящего движа и конурсов с призами от спонсоров. 350 руб.

18.00, ДК "Машиностроитель" (ул. Московская, 1). Драматическое шоу "Врата рая и пламя ада". Битва добра и зла в одночасовой постановке, насыщенной спецэффектами, музыкой и действием. Вход свободный.

19.00, театр "Творческая мастерская", малая сцена (ул. Кирова, 12). "Очень простая история". Стоят в деревне рядом два двора. На одном хозяйство крепкое, скотины полно. И живут там Хозяин, работящий, серьезный мужчина, Хозяйка, да дочка их, Дашка. А рядом двор бобыля-пьяницы. Сосед работать не любит, знай, на гармошке играет. Сынок у него есть - Лешка. Ну и, конечно, влюбляются друг в друга Дашка и Лешка. 400 руб.

19.00, негосударственный театр "Ad Liberum" (ДМШ № 1 им. Г. Синисало, Октябрьский пр., 11). "Двое на качелях". История любви в двух действиях. Как начинается любовь в большом городе? Например, так: он звонит, чтобы купить у нее подержанный холодильник. Она говорит, что холодильника уже нет. Он ждет, что она пригласит его зайти даже без причины, а она хочет, но не зовет его. 550-600 руб.

19.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Театр звука "Efir". 300 руб.

23.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Buzz Compass. Диджей, диско- и хаус-продюсер Андрей Быченков. 100-200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Baldos. Диджей, музыкант, ведущий радиошоу "Маятник Фуко". 200 руб.

23.00, клуб Культура" (ул. Дзержинского, 3). "Дискотека Союз". Музыка, вызывающая ностальгию, как кассеты, виниловые пластинки и сборники dvd- фильмов. 300 руб.