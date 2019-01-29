Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:20, 29 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

Куда "ТехРент" вывозит снег из Петрозаводска

Загрузка...

Узнали, куда подрядчик вывозит снег с дорог Петрозаводска.

В этом году зима выдалась настоящая, снежная с морозами. Большие горы снега доставляют радость детворе и головную боль подрядчику.

Ежедневно на дорогах Петрозаводска работает максимальное количество техники компании "ТехРент". Тракторы, грейдеры, КДМ, Камазы скребут, метут, чистят город. 60 человек с лопатами и ломиками борются со снежной стихией.

Водители возмущаются, что негде припарковаться, мол, завалены снегом обочины, забывая о том, что часто найдя место для стоянки машины, не торопятся ее убрать, чтобы трактор мог беспрепятственно почистить обочину.

Ворчат пешеходы, преодолевая снежные заносы.
И у всех один вопрос: почему подрядчик не вывозит снег?

"Столица на Онего" поинтересовалась у директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова, как много снега вывезено с дорог города и где его складируют?

Ответы на вопросы здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жорж
2019-01-29 10:44:10
Улицу Балтийскую . со стороны Кургана кто-нибудь уберёт в этой снегоуборочной организации . Сколько можно , Борис , тебе писать ?????????????????????????
zanoza
2019-01-29 10:31:52
Что снег с улиц города вывозится сильно сказано. Если и вывозится то далеко не со всех улиц. К домам снег с дорог сваливают! "Молодцы"!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
23.01.2019, 16:16
Аномальные холода идут в Карелию
24.01.2019, 13:29
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием
25.01.2019, 10:05
Экс-глава Прионежья Алексей Лучин задержан по подозрению в мошенничестве
25.01.2019, 14:42
В инфекционной больнице в Петрозаводске велели убрать иконы перед визитом вице-премьера правительства Карелии
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

Сегодня 10:07
Обществоведение
Снежные полигоны
Узнали, куда "ТехРент" вывозит снег с дорог Петрозаводска.
По надвоицкому сценарию
25.01.2019 13:12
Косарев хочет лечить людей и сотрудничать со следствием 1
24.01.2019 13:29
"Нарисовали" миллиард 7
23.01.2019 15:10
Выборы как ритуал 4
22.01.2019 12:44
Вся аналитика

Чтиво

24.01.2019 13:44
Личное мнение
Министерские фасады важнее школ 7
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений 12
22.01.2019 12:32
Обкуриленные 1
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
архив чтиво

Медиа

Снос "Биг Бена" в Петрозаводске
Сегодня 09:32
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»