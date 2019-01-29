Куда "ТехРент" вывозит снег из Петрозаводска

Узнали, куда подрядчик вывозит снег с дорог Петрозаводска.

В этом году зима выдалась настоящая, снежная с морозами. Большие горы снега доставляют радость детворе и головную боль подрядчику.

Ежедневно на дорогах Петрозаводска работает максимальное количество техники компании "ТехРент". Тракторы, грейдеры, КДМ, Камазы скребут, метут, чистят город. 60 человек с лопатами и ломиками борются со снежной стихией.

Водители возмущаются, что негде припарковаться, мол, завалены снегом обочины, забывая о том, что часто найдя место для стоянки машины, не торопятся ее убрать, чтобы трактор мог беспрепятственно почистить обочину.

Ворчат пешеходы, преодолевая снежные заносы.

И у всех один вопрос: почему подрядчик не вывозит снег?

"Столица на Онего" поинтересовалась у директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова, как много снега вывезено с дорог города и где его складируют?

Ответы на вопросы здесь.