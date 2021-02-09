Куда тратит деньги госкомпания, взимающая платежи за ЖКУ в Карелии: депутаты просят ее проверить

Работа государственной компании "Единый расчетный центр Республики Карелия", которая собирает платежи за ЖКУ с населения, вызвала сомнения среди депутатов парламента – их интересует, куда уходят эти деньги.

Претензии в адрес "ЕРЦ" прозвучали сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

Депутат Александр Федичев предложил дать поручение Контрольно-счетной палате, чтобы она проверила финансово-хозяйственную деятельность АО «ЕРЦ», 100% акций которого находятся в республиканской собственности. По словам Федичева, поводом для этого стало решение компании установить дополнительный сбор с граждан, которые платят за ЖКУ наличными деньгами. "Давайте посмотрим, на что тратятся эти деньги, насколько эффективно работает это предприятие, какие задачи оно решает?..", - сказал Федичев. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".