Куда увозят снег с дорог столицы Карелии?

"Столица на Онего" поинтересовалась у директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова, как много снега вывезено с дорог Петрозаводска и где его складируют?

Сколько снега должно быть вывезено из Петрозаводска по контракту? Сколько тонн помещается в одну машину?

- На 2019 год муниципальными контрактами предусмотрена вывозка снега с территории Петрозаводска в объеме свыше 33 тысяч тонн.

Вывозка снега осуществляется автомобилями, способными за рейс вывозить не менее 10-12 тонн снега. Использовать в городских условиях менее вместительные машины – экономически нецелесообразно, более вместительные – затруднительно из-за их габаритов и "неуклюжести".

Сколько снега уже вывезено на сегодняшний день?

- По состоянию на 28 января с городских территорий в рамках исполнения контракта, вывезли порядка 21 тысячи тонны снега (свыше 60% от объемов, предусмотренных на 2019 год). Полное интервью директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова читайте здесь.