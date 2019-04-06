Культовый американский мультсериал "Симпсоны" могут закрыть

О возможном прекращении проекта рассказала актриса Ярдли Смит, работающая над озвучанием мультфильма.

Ставший культовым анимационный сериал "Симпсоны" может закрыться после 30 лет существования, сообщает Пятый канал. Своими опасениями на этот счет поделилась актриса Ярдли Смит, работающая над озвучанием мультфильма. Ее слова передает The Sun.

"Симпсоны" выходят на телеканале Fox, который в марте текущего года стал частью Walt Disney Company. По условиям сделки Disney получает права на "Людей Икс", "Аватар" и "Симпсонов". Несмотря на то, что сериал недавно был продлен до 2021 года, теперь создатели мультистории боятся, что новое руководство сочтет проект не попадающим под категорию «семейный» и постараются изменить концепцию.

Между тем, по словам Ярдли Смит, озвучивающей Лизу Симпсон, авторы скорее отменят шоу, чем позволят Disney изменить его концепцию. Новые хозяева данные предположения о судьбе сериала никак не комментируют.