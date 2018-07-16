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Новости. Общество
15:15, 16 Июля 2018

Купание в водоемах Петрозаводска – опасно, предупреждают специалисты

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Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы у водоемов Петрозаводска и обнаружил множество опасных бактерий.

"По результатам проведенных в июне лабораторных исследований, качество воды в Онежском озере в Песках, Сайнаволоке, в районе улицы Московской, водоема на Каменном карьере и в реке Лососинке в Зарецком парке не соответствовало требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пробах зафиксированы превышения допустимых уровней содержания термотолерантных и общих колиформных бактерий и колифагов.

Пробы почвы, отобранные в Зарецком парке по микробиологическим показателям также не соответствуют требованиям санитарного законодательства – в них превышен допустимый уровень содержания энтерококков.

Санитарные врачи рекомендуют горожанам и гостям Петрозаводска быть осторожными и воздержаться от купания в этих местах.

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