Купание в водоемах Петрозаводска – опасно, предупреждают специалисты

Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы у водоемов Петрозаводска и обнаружил множество опасных бактерий.

"По результатам проведенных в июне лабораторных исследований, качество воды в Онежском озере в Песках, Сайнаволоке, в районе улицы Московской, водоема на Каменном карьере и в реке Лососинке в Зарецком парке не соответствовало требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пробах зафиксированы превышения допустимых уровней содержания термотолерантных и общих колиформных бактерий и колифагов.

Пробы почвы, отобранные в Зарецком парке по микробиологическим показателям также не соответствуют требованиям санитарного законодательства – в них превышен допустимый уровень содержания энтерококков.

Санитарные врачи рекомендуют горожанам и гостям Петрозаводска быть осторожными и воздержаться от купания в этих местах.