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Кураторы районов Петрозаводска из мэрии ответят на вопросы горожан по телефону

Новости. Общество
08:05, 03 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

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Глава столицы Карелии Владимир Любарский проанонсировал серию горячих линий, которые проведут его замы для жителей районов города.

Мэр Петрозаводска опубликовал на своей странице в соцсети график горячий линий кураторов разных районов города.

Так, во вторник, 3 августа, на вопросы жителей Первомайского, Октябрьского и Тепличного районов ответит заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Елена Логинова. Звонки по телефону 71-33-22 принимаются с 17 до 18 часов.

В среду, 4 августа, с 17 до 18 часов горячую линию проведет заместитель главы города - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев. Он курирует Древлянку и Перевалку. Телефон: 71-33-13.

Обращения можно также направлять на электронную почту.

Центр города курирует первый заместитель главы администрации Петрозаводска Инна Колыхматова, телефон: 71-33-42, электронная почта: kurator.centr@petrozavodsk-mo.ru.

Жители Перевалки и Древлянки смогут написать заместителю мэра Андрею Бекелеву: kurator.perevalka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.drevlyanka@petrozavodsk-mo.ru;

За Соломенное, Пески, Сулажгора, Рыбка, Железнодорожный район отвечает заместитель главы администрации Петрозаводска – руководитель аппарата Диана Евстигнеева, телефон: 71-33-05, электронная почта: kurator.solomennoe@petrozavodsk-mo.ru, kurator.peski@petrozavodsk-mo.ru, kurator.sulazhgora@petrozavodsk-mo.ru, kurator.rybka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.zheleznodorozhnyj@petrozavodsk-mo.ru.

Жители Голиковки и Зареки могут обращаться заместителю главы администрации города - председателю комитета социального развития Наталье Кармазиной, телефон: 71-33-07, электронная почта: kurator.golikovka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.zareka@petrozavodsk-mo.ru.

Обращения от жителей Первомайского, Октябрьского и Тепличного районов принимает заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Елена Логинова, телефон: 71-33-22, электронная почта: kurator.pervomajskij@petrozavodsk-mo.ru, kurator.oktyabrskij@petrozavodsk-mo.ru, kurator.teplichnyj@petrozavodsk-mo.ru.

Ключевая, Птицефабрика, Сайнаволок, мкр. Университетский Городок в зоне ответственности председателя комитета экономического развития Эдуарда Марченко, телефон: 71-33-32, электронная почта: kurator.klyuchevaya@petrozavodsk-mo.ru, kurator.kamennyj.bor@petrozavodsk-mo.ru, kurator.pticefabrika@petrozavodsk-mo.ru, kurator.sajnavolok@petrozavodsk-mo.ru, kurator.univer.gorodok@petrozavodsk-mo.ru.

Жители Кукковки, Сулажгорского Кирпичного завода, Томиц могут обращаться к заму мэра - председателю комитета градостроительства и землепользования Андрею Кузьмину, телефон: 71-33-16, электронная почта: kurator.kukkovka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.skz@petrozavodsk-mo.ru, kurator.tomicy@petrozavodsk-mo.ru.

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