Кураторы районов Петрозаводска из мэрии ответят на вопросы горожан по телефону

Глава столицы Карелии Владимир Любарский проанонсировал серию горячих линий, которые проведут его замы для жителей районов города.

Мэр Петрозаводска опубликовал на своей странице в соцсети график горячий линий кураторов разных районов города.

Так, во вторник, 3 августа, на вопросы жителей Первомайского, Октябрьского и Тепличного районов ответит заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Елена Логинова. Звонки по телефону 71-33-22 принимаются с 17 до 18 часов.

В среду, 4 августа, с 17 до 18 часов горячую линию проведет заместитель главы города - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев. Он курирует Древлянку и Перевалку. Телефон: 71-33-13.

Обращения можно также направлять на электронную почту.

Центр города курирует первый заместитель главы администрации Петрозаводска Инна Колыхматова, телефон: 71-33-42, электронная почта: kurator.centr@petrozavodsk-mo.ru.

Жители Перевалки и Древлянки смогут написать заместителю мэра Андрею Бекелеву: kurator.perevalka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.drevlyanka@petrozavodsk-mo.ru;

За Соломенное, Пески, Сулажгора, Рыбка, Железнодорожный район отвечает заместитель главы администрации Петрозаводска – руководитель аппарата Диана Евстигнеева, телефон: 71-33-05, электронная почта: kurator.solomennoe@petrozavodsk-mo.ru, kurator.peski@petrozavodsk-mo.ru, kurator.sulazhgora@petrozavodsk-mo.ru, kurator.rybka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.zheleznodorozhnyj@petrozavodsk-mo.ru.

Жители Голиковки и Зареки могут обращаться заместителю главы администрации города - председателю комитета социального развития Наталье Кармазиной, телефон: 71-33-07, электронная почта: kurator.golikovka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.zareka@petrozavodsk-mo.ru.

Обращения от жителей Первомайского, Октябрьского и Тепличного районов принимает заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Елена Логинова, телефон: 71-33-22, электронная почта: kurator.pervomajskij@petrozavodsk-mo.ru, kurator.oktyabrskij@petrozavodsk-mo.ru, kurator.teplichnyj@petrozavodsk-mo.ru.

Ключевая, Птицефабрика, Сайнаволок, мкр. Университетский Городок в зоне ответственности председателя комитета экономического развития Эдуарда Марченко, телефон: 71-33-32, электронная почта: kurator.klyuchevaya@petrozavodsk-mo.ru, kurator.kamennyj.bor@petrozavodsk-mo.ru, kurator.pticefabrika@petrozavodsk-mo.ru, kurator.sajnavolok@petrozavodsk-mo.ru, kurator.univer.gorodok@petrozavodsk-mo.ru.

Жители Кукковки, Сулажгорского Кирпичного завода, Томиц могут обращаться к заму мэра - председателю комитета градостроительства и землепользования Андрею Кузьмину, телефон: 71-33-16, электронная почта: kurator.kukkovka@petrozavodsk-mo.ru, kurator.skz@petrozavodsk-mo.ru, kurator.tomicy@petrozavodsk-mo.ru.