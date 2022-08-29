«Курить — бесам кадить»: в Петрозаводске отец Савандер рассказал о ситуации с курением в среде священников

Отец Константин Савандер поделился мнением о проблеме курения в кругу священнослужителей и предложил пути выхода.

Константин Савандер признался, что курящие священники существуют, в том числе в православной церкви. По его оценке, от вредной привычки им следует отказаться, поскольку зависимость и «после окончания земной жизни будет терзать». Так Савандер ответил на вопрос прихожан. «В воскресной школе говорили, что батюшкам/священникам нельзя курить, но ведь очень многие курят, значит, это не так? Это миф?», — спросили батюшку люди.

«В греческой традиции, действительно, там бывает такое, что греки курят. Ну и, скажем так, вопрос тут в привязанности. Курение — это привязанность. Курение — это привычка, которая делает тебя несвободным. То есть ты — в зависимости. Соответственно, скажем так, эта зависимость после окончания земной жизни будет терзать тебя продолжать дальше. Поэтому в этой жизни надо постараться бросить курить и отвязаться от каких-то этих зависимостей. Как говорят, „курить — бесам кадить“. Но в греческой традиции многие курят, действительно. Ну, у нас священники курят. Это, безусловно, плохо. Даже как алкоголизм — плохо, так и курение — плохо. С этим надо бороться», — сказал Константин Савандер.

Ранее Константин Савандер предложил горожанам вооружиться «духовным мечом».