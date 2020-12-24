Курить с 1 января будет запрещено почти везде: список

Об этом, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Позиция права" Егора Редина.

Согласно постановлению правительства РФ, будет запрещено курить на территории складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосов, объектов здравоохранения, образования, транспорта и торговли.

Полный перечень, где нельзя будет курить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".