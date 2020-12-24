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Курить с 1 января будет запрещено почти везде: список

Новости. Общество
16:01, 25 Декабря 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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В России с 1 января вводится запрет на курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях.

Об этом, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании "Позиция права" Егора Редина.

Согласно постановлению правительства РФ, будет запрещено курить на территории складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосов, объектов здравоохранения, образования, транспорта и торговли.

Полный перечень, где нельзя будет курить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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