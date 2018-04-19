Курящих и пьющих беременных предлагают штрафовать

Также депутат хочет ввести штрафы за продажу им табака и алкоголя.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект, согласно которому вводятся штрафы до 1 млн рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, пишут "Известия".

Кроме того, парламентарий предлагает ввести штрафы для курящих и распивающих алкогольные напитки беременных женщин. Максимальная сумма за данное правонарушение может составить 5 тысяч рублей, уточняет "РИА Новости".

Согласно законопроекту, за продажу табака и алкоголя беременным предусматривается штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

В ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Законодательного собрания области.

Ранее стало известно, что более 2,7 тысячи наклеек с просьбой уступать место беременным женщинам разместили в Московском метрополитене.